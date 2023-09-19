ABD'nin Güney Carolina eyaletinde düşen F-35B Lightning II savaş uçağının enkazı, Williamsburg County'de kırsal bir alanda bulundu. Pilotun sağlık durumu iyi olup, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde düşen F-35B Lightning II savaş uçağının enkazı bulundu.

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston Ortak Üssü yakınlarında düşen F-35B Lightning II savaş uçağının yeri tespit tespit edildi. Askeri üstten yapılan açıklamada, uçağın enkazının üsse iki saat uzaklıktaki Williamsburg County'de kırsal bir alanda bulunduğu belirtildi. Bölge sakinlerinden kaza mahallinden uzak durmaları istendi. Olay anında güvenli bir şekilde kendini fırlatmayı başaran pilotun uçağı otomatik pilot modunda bırakması nedeniyle jetin bir süre havada kalmış olabileceği, bunun da uçağın düştüğü bölgenin bulunmasını zorlaştırdığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Uçuşlara 2 gün ara verildi

Deniz Piyadelerine ait F-35 uçağının düşmesinin ardından yapılan açıklamada, tüm havacılık operasyonlarının 2 gün süreyle durdurulduğu belirtildi.

Pilot sağ kurtulmuştu

F-35B Lightning II tipi savaş uçağında geçtiğimiz Pazar günü yerel saatle 14.00 sıralarında Güney Carolina eyaleti üzerindeyken teknik bir arıza meydana gelmiş, jetin kontrolünü kaybeden pilot güvenli bir şekilde kendini fırlatmayı başarmıştı. Uçaktaki arızaya dair detaylı bilgi verilmedi. - GÜNEY CAROLINA