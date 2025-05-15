ABD'nin Gazze'de Yeni Planı: Esirlerin Serbest Bırakılması ve Ateşkes

ABD'nin Gazze'de Yeni Planı: Esirlerin Serbest Bırakılması ve Ateşkes
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ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze savaşına ilişkin yeni bir plan sundu. Plan, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın iktidardan uzaklaştırılmasını öngörüyor. İsrail, daha sınırlı bir anlaşma konusunda ısrar ediyor. Witkoff, diplomasinin önemine dikkat çekti.

( ANKARA ) — ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze savaşına ilişkin yürütülen müzakereler sırasında, "Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, savaşın sona ermesini ve Hamas'ın Gazze'deki iktidardan uzaklaştırılmasını" öngören yeni bir plan sundu.

İsrail'in merkezli Channel 12 televizyonu Witkoff'ın sunduğu planı aktarırken, planın arabulucular tarafından desteklendiğini, Hamas'ın da "olumlu sinyaller" verdiğini ileri sürdü.

Habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki askeri operasyonları sonlandırmayı gerektirmeyen, daha sınırlı bir anlaşma konusunda ısrar ediyor.

A BD: "Ya kabul edersiniz ya da çekiliyoruz"

Channel 12'ye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Amerikalılar, 'ya kabul edersiniz ya da biz gideriz' tutumunda. Kim bu planı kabul etmezse, çok şey kaybedecek" ifadelerini kullandı. Witkoff'un dün Tel Aviv'de esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede, "İstatistiksel olarak, esirlerin çoğu diplomatik yollarla kurtarıldı. İsrail ordusunun başarıları oldu, evet, ama çoğu zaman diyalog ve diplomasi işe yaradı" ifadesini kullandı.

Witkoff'un daha önce sunduğu ilk çerçeveye göre, yaklaşık 40 günlük geçici bir ateşkes karşılığında, hayatta kalan rehinelerin yaklaşık yarısının serbest bırakılması öngörülüyordu. Yeni planın bu çerçevenin genişletilmiş ve daha kapsamlı bir versiyonu olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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