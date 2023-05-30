ABD'nin Florida eyaletinde Anma Günü kutlamaları sırasında silahlı kavga: 9 yaralı

Florida'nın Hollywood sahil bölgesindeki Anma Günü kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

NEW ABD'nin Florida eyaletinde, dünkü "Anma Günü" kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Florida polisi sözcüsü Deanna Bettineschi, basın toplantısında, dün "Anma Günü" kutlamalarının yapıldığı Hollywood'un sahil bölgesindeki yürüyüş yolunda akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktığını belirtti.

Bettineschi, silahlı kavgada 4'ü çocuk 9 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin 1 yaşında olduğunu kaydetti.

Olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Bettineschi, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Hollywood Belediye Başkanı Josh Levy, yazılı açıklamasında, Anma Günü'nde sahil bölgesinde görevlendirilen ek polis devriyelerinin kavgaya anında müdahale ettiğini belirterek, "Bu yaralanmalardan sorumlu olanları yakalamak için mevcut tüm kaynakları kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Memorial Bölge Hastanesi Sözcüsü Yanet Obarrio Sanchez, silahlı kavgadan sonra civardaki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin ameliyata alındığı, diğerlerinin durumunun stabil olduğu bilgisini paylaştı.

Miami'nin yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde bulunan Hollywood, özellikle tatil günlerinde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri olarak biliniyor.