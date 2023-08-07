ABD'nin Florida Eyaleti Açıklarında Kısmen Batan Tekneyle Sürüklenen Genç Kurtarıldı
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ABD'nin Florida eyaletinde sahil güvenlik ekipleri, Cuma günü denize açılan bir gencin geri dönmediği ihbarı üzerine başlattıkları arama-kurtarma çalışmasında, gençin 35 saat boyunca sürüklendiği kısmen batık haldeki tekneyle bulunduğu tespit edildi. Kurtarılan gençin sağlık durumu iyi.
ABD'nin Florida eyaleti açıklarında kısmen batan tekneyle sürüklenen bir genç, 35 saat sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
ABD'nin Florida eyaletinde sahil güvenlik ekipleri, Cuma günü 3 metrelik tekneyle denize açılan bir gencin geri dönmediği yönünde ihbar aldı. HC-130 Hercules tipi uçak ile başlatılan arama-kurtarma çalışmasında, gencin Cumartesi sabahı Atlantik Okyanusu'nda kısmen batık halde olan tekneyle sürüklendiği tespit edildi. Gencin bulunduğu bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan gencin 35 saat boyunca sürüklendiği, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. - FLORIDA