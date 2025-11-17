Haberler

ABD'nin En Büyük Uçak Gemisi Karayip Denizi'ne Ulaştı

Güncelleme:
ABD donanması, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun Anegada Geçidi'nden geçerek Karayip Denizi'ne ulaştığını açıkladı. Filonun, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücüne katılacağı bildirilirken; ABD-Venezuela savaşının an meselesi olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de faaliyet gösteren uyuşturucu kartellerine yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu"nu başlatma talimatı vermesinin yankıları sürerken, operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

USS GERALD R. FORD KARAYİP DENİZİ'NE ULAŞTI

ABD donanmasından yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 16 Kasım'da Anegada Geçidi'nden geçerek Karayip Denizi'ne ulaştığı bildirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgeye giden taarruz filosuna ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusötesi suç örgütlerini ortadan kaldırma ve uyuşturucu terörizmiyle mücadele etme direktifini destekleme talimatı verdiği hatırlatılan açıklamada, filonun bu amaçla başlatılan Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücüne katılacağı bildirildi.

4 BİNDEN FAZLA ASKERİ PERSONEL İLE DÜZİNELERCE UÇAK TAŞIYOR

USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 4 binden fazla askeri personel ile düzinelerce taktik askeri uçağı taşıdığı kaydedilerek, "Kendi sınıfının ilk uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, gündüz-gece fark etmeksizin sabit kanatlı uçakların iniş ve kalkışına aynı anda imkan tanıyarak katıldığı operasyonları kesintisiz şekilde destekleyebilmektedir" hatırlatmasında bulunuldu. USS Gerald R. Ford uçak gemisinin yanı sıra, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Bainbridge ve USS Mahan ile entegre hava ve füze savunma komuta gemisi USS Winston S. Churchill dahil çok sayıda askeri varlığın bölgeye konuşlandırıldığı vurgulandı.

"ABD ORDUSU ULUSÖTESİ TEHDİTLER İLE MÜCADELEYE HAZIR"

SOUTHCOM Komutanı Amiral Alvin Holsey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD ordusunun sarsılmaz kararlılığı sayesinde bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan ulusötesi tehditler ile mücadeleye hazır olduğunu vurgulayarak, "USS Gerald R. Ford taarruz filosunun bölgeye konuşlandırılması, Batı Yarımküre ve ABD'nin güvenliğini koruma kararlılığımızı pekiştirmede kritik bir rol oynuyor" dedi.

"NARKO-TERÖRİZME KARŞI KABİLİYETLERİMİZİ DAHA DA ARTIRACAK"

12. Uçak Gemisi Taarruz Filosu Komutanı Tümamiral Paul Lanzilotta ise, USS Gerald R. Ford liderliğindeki filonun dünyanın en yetenekli, en uyumlu ve en ölümcül askeri güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu güç, Batı Yarımküre'deki narko-terörizme karşı ülkemizin güvenliğini ve refahını korumaya yönelik mevcut kabiliyetlerimizi daha da artıracak" açıklamasında bulundu.

ABD GÜNEY MIZRAĞI OPERASYONU'NU DUYURMUŞTU

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Amerika kıtasındaki narko-teröristlere karşı "Güney Mızrağı Operasyonu'nu" başlattıklarını duyurmuştu. ABD'nin dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunu bu kapsamda bölgeye gönderdiği kamuoyuna yansımıştı.

MADURO: UYRDURMA BİR SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR

Narko-terörizm suçlamalarıyla ABD'de aranan Maduro ise Washington'un kendisine karşı 'uydurma bir savaş' yürüttüğünü iddia ediyor. Venezuela hükümeti, olası ABD saldırılarına karşı asker ve sivillerden oluşan 'devasa' bir seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

Trump, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırıları, ABD'nin kartellere karşı 'silahlı çatışma' içinde olduğu gerekçesiyle savunurken, bu teknelerin 'yabancı terör örgütleri tarafından işletildiğini' öne sürüyor.

Ancak bölgedeki liderler, BM insan hakları yüksek komiseri ve ABD'li temsilciler hedef alınan kişilere ve saldırıların hukuki dayanaklarına dair daha fazla bilgi talep ederek tepki gösteriyor.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ise kısa süre önce, Trump'ın Kongre onayı olmadan Venezuela'ya saldırı başlatma yetkisini sınırlandıracak bir yasa tasarısını reddetti.

Abdullah Karlıdağ
