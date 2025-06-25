ABD'nin Doğusunda Sıcak Hava Dalgalanması: 160 Milyon Kişi Etkilenecek

ABD'nin Doğusunda Sıcak Hava Dalgalanması: 160 Milyon Kişi Etkilenecek
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ABD'nin doğu bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgası, 160 milyon kişinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor. New York'ta sıcaklıklar 37,7 dereceye ulaşırken, bu durumun sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

ABD'nin doğusunda etkili olan sıcak hava dalgasının 160 milyon kişinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'nin doğu bölgelerinin, kavurucu sıcakların etkisi altına girdiğini duyurdu. New York kentinde sıcaklıkların 37,7 dereceyi gördüğü bildirildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, her yıl kavurucu sıcaklıkların kentte 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Adams, "Bu aşırı sıcaklık sadece New Yorklular için rahatsız edici ve baskıcı olmayacak. Eğer buna bizim istediğimiz anlayışla yaklaşmazsanız, bu acımasız ve tehlikeli olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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