ABD'nin Çin'i kontrol etme politikası tehlikeli ve gereksiz

Washington D.C. merkezli düşünce kuruluşu Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü'nün düzenli köşe yazarlarından Daniel Larison, ABD'nin Çin'i kontrol etme politikasının 'tehlikeli ve gereksiz' olduğunu ifade etti. Larison, ABD'nin Çin'i ekonomik olarak zayıflatmayı ve güç çatışması riskini göze alarak kuşatmayı amaçladığını belirtti.

NEW YORK, 5 Temmuz (Xinhua) -- Washington D.C. merkezli düşünce kuruluşu Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü'nün düzenli köşe yazarlarından Daniel Larison, ABD'nin Çin'i kontrol etme politikasının "tehlikeli ve gereksiz" olduğunu ifade etti.

Larison kısa süre önce yayımlanan bir makalesinde, Washington'un Beijing'i kontrol etmeye çalıştığını sıklıkla inkar ettiğini, ancak bu sözlerin eylemlerin gölgesinde kaldığını belirtti.

Larison, "ABD uyguladığı ihracat kontrolleri, artan askeri harcamalar ve genişletilmiş üs erişimi yoluyla Çin'i ekonomik olarak zayıflatmayı ve büyük bir güç çatışması riskini göze alarak Çin'i kuşatmayı amaçlıyor" dedi.

Köşe yazarı, "Amerika daha önce de askeri "kontrol" yaklaşımı izlemişti. Bu yaklaşımın dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı etkileyen sonuçları ise ancak felaket olarak tanımlanabilir" uyarısında bulundu.