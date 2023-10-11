ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği Tahliye İddialarını Yalanladı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin tahliye edildiği yönündeki iddialar yalanlanarak, "Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği tahliye edilmedi, açık ve normal şekilde faaliyetlerine devam ediyor" denildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin tahliye edildiği ve ABD vatandaşlarının Lübnan'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulunduğu yönündeki iddialar ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yalanlandı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği tahliye edilmedi, açık ve normal şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Aksini belirten haberler yanlıştır" ifadeleri kullanılarak, bilgi ve seyahat önerileri için elçilik internet sitesinin takip edilmesi istendi.

Beyrut Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinde ise, ABD vatandaşlarının Lübnan'ı derhal terk etmeleri yönünde bir çağrı yapılmadığı görüldü. - BEYRUT