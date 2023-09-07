ABD'nin Arkansas eyaletinde şiddetli fırtına ev ve işyerlerine hasar verdi

Çarşamba günü öğleden sonra Arkansas eyaletinde meydana gelen şiddetli yağış ve dolu nedeniyle ev ve işyerlerinde hasar meydana geldi. Binlerce bölge sakini elektriksiz kaldı.

HOUSTON, 7 Eylül (Xinhua) -- Çarşamba günü öğleden sonra şiddetli yağış ve doluyla birlikte ABD'nin Arkansas eyaletinin bazı bölgelerini vuran fırtına nedeniyle ev ve işyerlerinde hasar meydana gelirken, binlerce bölge sakini elektriksiz kaldı.

Yerelmedyanın bildirdiğine göre Arkansas Fırtına Müdahale Ekibi Şefi Meteorolog Carmen Rose, fırtınanın mikro patlama şeklinde olduğunu kaydetti. Mikro patlama, genellikle genişliği 2,5 milden az olan sıkışık bölgelerde gök gürültülü fırtınalardan kaynaklanan güçlü sağanaklardan oluşuyor.

Uzmanlar, Arkansas'ın merkezi Little Rock'ta hakim olan yüksek sıcaklık ve nemin fırtınayı körüklediğini belirtti.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us internet sitesine göre, yerel saatle 21.00 itibarıyla eyalet genelinde yaklaşık 18.000 kullanıcı elektriksiz kaldı.

Little Rock merkezli NBC yan kuruluşu KARK-TV'nin haberine göre, elektrik kesintisinden en fazla etkilenen ilçe 13.062 kişi ile Pulaski County olurken, onu 3.624 kişiyle Drew County izledi.