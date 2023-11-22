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ABD'nin Alaska eyaletinde toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Alaska eyaletinde yoğun yağışın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu. Alaska eyaletine bağlı Wrangell bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, bir yolun tamamen trafiğe kapanmasına ve onlarca evin ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kurtarma ekipleri 1 kız çocuğunun cansız cesedine ulaşırken, dronla yapılan çalışmalarda 2 yetişkinin cesedi bulundu. 2'si çocuk 3 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.