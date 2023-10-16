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ABD'nin Alaska eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska eyaletinin Adak kentinin 65 kilometre kuzey batısında 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Yerin 187 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.