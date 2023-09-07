ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası silah iddiaları reddedildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Afganistan'dan çekilirken geride bıraktığı silahların Pakistan Talibanı'nın eline geçtiği iddialarını reddetti.

Kirby, başkent Washington'da bulunan Yabancı Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Pakistan'ın ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde geride bıraktığı 7 milyar dolar değerindeki silahların DEAŞ, El Kaide ve Pakistan Talibanı'nın (TTP) eline düştüğü iddialarını sorması üzerine Kirby, "Amerikan askerleri tarafından geride bırakılan bir ekipman yok. Tahliye operasyonlarımızı tamamladığımızda az miktarda ekipman ve hava aracı vardı, bunları da tahrip ederek çıktık." ifadesini kullandı.

Taliban'ın burada kullanabileceği tek şeyin bazı havalimanı mekanikleri, çekiciler, kamyonetler ve yangın söndürme ekipmanları olduğunu vurgulayan Kirby, bahsi geçen teçhizatların ABD'nin çekilmeden önce Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerine sağladığı ekipmanlar olduğunu belirtti.

Kirby, bu güçleri çıktıklarında ülkenin kontrolünü almak için eğittiklerini ve bu ekipmanların da bu yüzden transfer edildiğini söyleyerek, "Taliban, Kabil'i ve ülkedeki diğer yerleri ele geçirince, Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri bu ekipmanları geride bıraktı, ABD değil." dedi.

Pakistan'ın iddiası

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, 5 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'den kalan askeri teçhizatın Afganistan'da militanların eline geçmesinin ardından Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı'na (TTP) ulaştığını öne sürmüştü.

Kakar, gece görüş gözlüklerinden ateşli silahlara kadar geniş bir yelpazeyi içeren bu teçhizatın TTP'nin savaş kabiliyetini arttırdığını ve bu durumun İslamabad için "yeni bir sorun oluşturduğunu" söylemişti.

ABD'nin, 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından 31 Ağustos 2021'de askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona ermişti.