ABD'nin 250. Yılı İçin Trump'ın Resmiyle Yeni Madeni Para Üretilecek

ABD'nin 250. Yılı İçin Trump'ın Resmiyle Yeni Madeni Para Üretilecek
Güncelleme:
ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü anısına Donald Trump'ın resminin yer aldığı yeni bir dolarlık madeni para üreteceğini açıkladı. Paranın bir yüzünde Trump'ın profili, diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkarken tasvir edilecek.

ABD'nin 250'nci kuruluş yılı için 1 dolara ABD Başkanı Donald Trump'ın resminin basılacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümünü anmak için Başkan Donald Trump'ın resminin yer aldığı bir dolarlık madeni para üretilmesinin planlandığı duyuruldu. Madeni paranın taslak tasarımında, paranın bir yüzünde Trump'ın profili bulunuyor, diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir edilirken, yanında 'Savaş, savaş, savaş' yazısı yer alıyor.

