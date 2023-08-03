ABD, Nijer'deki demokratik hükümetin yeniden göreve gelmesini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin, Nijer'de demokratik şekilde seçilen hükümetin yeniden göreve gelmesini desteklediğini bildirdi. Görüşmede Nijer'deki gelişmeler ele alındı ve ABD'nin Nijer'in güvenlik ve kalkınma için güçlü bir ortak olarak kalmasını sağlayacak barışçıl bir çözüm bulma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefon görüşmesinde, ABD'nin, Nijer'de demokratik şekilde seçilen hükümetin yeniden göreve gelmesini desteklediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Nijer'deki gelişmeler ele alındı.

Blinken, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği ve uluslararası ortakların tutumuyla uygun şekilde, ABD'nin, Nijer'de demokratik şekilde seçilen hükümetin yeniden göreve gelmesini desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin güvenliğinin önemini tekrarlayan Blinken, ABD'nin, Nijer'in bölgedeki güvenlik ve kalkınma için güçlü bir ortak olarak kalmasını sağlayacak barışçıl bir çözüm bulma konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Blinken, Bazum ile 1 Ağustos'ta da yaptığı telefon görüşmesinde, Bazum ve Nijer demokrasisine yönelik "sarsılmaz desteklerini" ileterek, ABD'nin anayasal düzeni bozmaya yönelik eylemleri reddettiğini belirtmişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve gece saatlerinde asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.???????

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.