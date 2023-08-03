ABD, Nijer'deki Büyükelçiliğini Kısmen Tahliye Ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki askeri darbenin ardından ülkedeki büyükelçiliğin kısmen tahliye edilmesi talimatını verdi. Büyükelçilik, sadece acil yardım sağlayabilecek durumda olacak.

WASHİNGTON, 3 Ağustos (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü, Nijer'de yapılan askeri darbeden kaynaklanan istikrarsız durumu gerekçe göstererek Batı Afrika ülkesindeki ABD büyükelçiliğinin kısmen tahliye edilmesi talimatını verdi.

Büyükelçiliğin internet sitesindeki seyahat uyarısında yapılan güncellemeye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Nijer'in başkenti Niamey'deki büyükelçiliğine "acil görevi olmayan ABD hükümet çalışanlarının ve uygun şartlara sahip aile üyelerinin ülkeden ayrılması" talimatını verdi. Güncellemede ayrıca, büyükelçiliğin "personel sayısını geçici olarak azalttığı, rutin hizmetleri askıya aldığı ve Nijer'deki ABD vatandaşlarına yalnızca acil yardım sağlayabildiği" bilgisi paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Çarşamba günü sabah saatlerinde düzenlenen basın toplantısında büyükelçiliğin açık olduğunu, açık kalmaya devam edeceğini ve ABD hükümetinin Nijer ile "en üst düzeyde" diplomatik temas halinde olduğunu söyledi.

Washington'un "sahadaki durumu izlediğini" kaydeden Miller, hükümetin şu anda Nijer'de seyahat veya ikamet eden sıradan ABD vatandaşlarının net sayısı hakkında bilgi sahibi olmadığını, zira bu kişilerin büyük çoğunluğunun ülkeye girerken elçiliğe kayıt yaptırmadığının düşünüldüğünü söyledi.¦