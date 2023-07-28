ABD, Nijer'deki Askeri Darbenin İşbirliklerini Tehlikeye Atabileceğini Uyardı

ABD, Nijer'de askerin yönetimi ele geçirmesinin iki ülke arasındaki güvenlik ve diğer alanlardaki işbirliklerini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Nijer'deki durumu yakından izlediklerini ve demokratik normlar ve hukukun üstünlüğüne bağlılığın devam etmesi üzerine kurulu olan işbirliklerinin riske atılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

NEW ABD, Nijer'de askerin yönetimi ele geçirmesinin iki ülke arasındaki güvenlik ve diğer alanlardaki işbirliklerini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurların yönetimi zorla ele geçirme girişimlerinden ve ülkede yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirten Kirby, alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un ve ailesinin derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması çağrılarını yineledi.

Kirby, ülkedeki durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirterek, "ABD, Nijer'de yönetimi zorla ele geçirme ve anayasal düzeni bozmaya yönelik her türlü girişimi şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Askerin yönetime el koymasının ABD'nin Nijer hükümetiyle olan güvenlik ve diğer işbirliklerini sona erdirmesine ve mevcut ortaklıkları tehlikeye atmasına neden olabileceği uyarısında bulunan Kirby, "Askerin yönetimi ele geçirmesi Nijer'in bölgesel bir lider olarak yetkisini de baltalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı Bazum'un devrilmesinin ABD'nin, Nijer hükümeti ile demokratik normlar ve hukukun üstünlüğüne bağlılığın devam etmesi üzerine kurulu olan "önemli işbirliklerini" de riske atacağı konusunda uyardı.

Diğer yandan gelişmelerle ilgili "darbe" ifadesini kullanmayan Kirby, Nijer Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani'nin devlet televizyonunda geçiş yönetiminin başına geçtiğini söylemesiyle ilgili ise "diplomasi için hala bir alan olduğuna inandıklarını" söyledi.

Bu diplomasinin sadece ABD değil, müttefikler ve Afrikalı ortaklarla da aktif olarak sürdürüldüğünü kaydeden Kirby, Nijer'de yetkililerle irtibatta kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Nijer'de askeri darbe

Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geçiş yönetiminin başına geçtiğini bildirmişti.