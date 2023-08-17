ABD, Navalny'nin zehirlenmesiyle bağlantılı 4 Rusya vatandaşını yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile ilişkili 4 Rusya vatandaşını yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, şuanda Rusya'da hapiste olan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin 2020 yılında zehirlenmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 Rusya vatandaşını yaptırım listesine aldı. Yaptırım listesine alınan Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile ilişkili oldukları ve 2'sinin Navalny'nin zehirlenmesi olayında ana failler arasında yer aldığı aktarıldı.

Yaptırım listesine alınanların FSB'nin kriminalistik enstitüsü personeli Alexey Alexandrovich Alexandrov, Konstantin Kudryavtsev ve Ivan Vladimirovich Osipov ile FSB ajanı Vladimir Alexandrovich Panyaev bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada, "Bugün Vladimir Putin ve rejimine, Ukrayna'ya karşı vahşi ve sebepsiz bir savaş yürütmenin değil, aynı zamanda Rus halkının insan haklarını ihlal etmenin de sonuçları olduğunu hatırlatıyoruz. 2020'de Alexei Navalny'nin yönelik suikast girişimi, Kremlin'in insan haklarını hor görmesini temsil ediyor ve Kremlin'in gönüllü cellatlarından hesap sormak için elimizdeki yetkilileri kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Söz konusu yaptırımlar, ABD hükümetine Rusya'daki ağır insan hakları ihlalleriyle bağlantılı kişilere yaptırım uygulama, varlıklarını dondurma ve ABD'ye girişlerini yasaklama yetkisi veren 2012 tarihli bir yasa kapsamında uygulandı.

Navalny 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Rusya'da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve tedavi için Almanya'ya gönderildikten sonra Rusya'ya dönüşünde tutuklanan Navalny, 4 Ağustos'ta Rusya'daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasadışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine sözler kullanma ve "aşırılık" yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz yıl mart ayında dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı. - WASHINGTON