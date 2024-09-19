ABD, Mısır ve Irak ile Askeri Tatbikat Düzenliyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Mısır ve Irak ile tatbikat düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Mısır Deniz Kuvvetleri, ABD Merkez Komutanlığı Sorumluluk Alanı'ndaki ikili deniz tatbikatı sırasında birlikte çalışabilirliği artırmak ve askerler arası ilişkileri güçlendirmek için ABD Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapıyor. ABD Ordusu, ABD Merkez Komutanlığı Sorumluluk Alanı'ndaki bir ateş eğitim tatbikatı sırasında askeri bilgi ve uzmanlığı paylaşmak için Irak Ordusu Askerleri ile ortaklık yapıyor" denildi.