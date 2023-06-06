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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Yunanistan'da Gizli Ziyaret Gerçekleştirdi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Yunanistan'da Gizli Ziyaret Gerçekleştirdi

Dünya Haberleri

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.

Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs'ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Dünya

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Yunanistan Dedeağaç Meriç Dünya Haberler

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