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ABD Merkez Komutanlığı'ndan Savaş Uçaklarıyla Havada Yakıt İkmaline Hazır Vurgusu

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ABD Merkez Komutanlığı, savaş uçaklarının havada yakıt ikmali yaptığı anları paylaşarak savaşa hazır olduklarını duyurdu. Doğu Akdeniz'de USS Abraham Lincoln uçak gemisi göreve devam ediyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), faaliyet alanında savaş uçaklarının havada yakıt ihmali yaptığı anları paylaşarak, "Savaşa hazırız" dedi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı Sorumluluk Alanı'nın (CENTCOM) herhangi bir yerinde yakıt ikmali yapıyor ve savaşa hazır kalıyoruz" denildi.

BİR UÇAK GEMİSİ HALA BÖLGEDE

CENTCOM faaliyet alanında, Doğu Akdeniz'de USS Abraham Lincoln uçak gemisi, görevini sürdürüyor. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İsrail tarafından Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından, İranlı yetkililer, İsrail'e saldırı tehdidinde bulunmuştu. Pentagon, tehditler sonucu USS Theodore Roosevelt'i, Doğu Akdeniz'de görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanına göndermişti.

USS Theodore Roosevelt, geçen hafta bölgeden ayrılarak Hint-Pasifik bölgesine doğru yola çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Abraham Lincoln Doğu Akdeniz Politika Güvenlik Savunma Dünya

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