ABD Merkez Komutanlığı: İran'ın Füze ve İha Saldırıları Etkisiz Hale Getirildi

ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İran'a yapılan ilk saldırı dalgasının ardından İran güçlerince düzenlenen yüzlerce füze ve İHA saldırısı etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, herhangi bir kayıp veya yaralanma rapor edilmedi. Açıklamada, tesislere verilen zararın ise minimal düzeyde kaldığı ifade edildi.

ABD'nin İran'ın güvenlik altyapısını hedef aldığı bildirilen açıklamada, hedefler arasında İslami Devrim Muhafızları Komutanlığı'nın kontrol merkezleri, İran hava savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatma üsleri ile askeri havaalanları yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA