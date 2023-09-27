ABD-Meksika sınırında terk edilmiş bebek bulundu

ABD Sınır Devriye ajanları, Teksas eyaletinin Rio Grande kenti yakınlarında terk edilmiş bir bebek buldu. Bu olay, çocukların insan kaçakçıları ve suç örgütleri tarafından istismar edildiğinin bir örneğidir.

HOUSTON, 27 Eylül (Xinhua) -- ABD Sınır Devriye ajanları, Teksas eyaletinin Rio Grande kenti yakınlarındaki ABD-Meksika sınırında terk edilmiş iki aylık bir bebek buldu.

ABD Sınır Devriye Ajanları Amiri Gloria Chavez, Salı günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Bu olay, çocukların her gün insan kaçakçıları ve suç örgütleri tarafından nasıl istismar edildiğinin tüyler ürpertici bir örneğidir" dedi. Chavez açıklamasında terk edilmiş olarak bulunan erkek çocuğun bir görüntüsünü de içeren bilgileri paylaştı.

Küçük çocukların sınırda terk edilmiş ya da ölü olarak bulunması nadir görülen bir durum değil.

Daha birkaç gün önce Teksas Kamu Güvenliği Departmanı görevlileri tarafından Teksas eyaletinin sınır kenti Eagle Pass yakınlarındaki Rio Grande Nehri'nde üç yaşında bir erkek çocuğunun cesedi bulunmuştu. Ailesi geçen hafta ABD'ye girmek için nehri geçmeye çalışırken çocuğun akıntıya kapıldığı bildirildi.

Benzer şekilde, 13 Eylül'de Honduras'tan gelen 10 yaşındaki bir erkek çocuğunun da sınırdaki nehirde boğulduğu belirtildi.

Ağustos ayında da 4 ve 12 yaşlarında iki Honduraslı çocuk, Rio Grande Nehri kenarında kaçakçılar tarafından terk edilmiş halde bulunmuştu.

En son olay, son zamanlarda binlerce göçmenin Teksas sınırını geçtiği bir dönemde meydana geldi. Eagle Pass belediye başkanı, geçen hafta yerel bir afet bildirisi yayımlayarak daha fazla kaynak talebinde bulundu.