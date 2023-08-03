ABD-Meksika sınırında şamandıra bariyerinin yanında 2 ceset bulundu

ABD'nin Teksas eyaletinde Meksika ile sınırı oluşturan Rio Grande Nehri üzerine kurulu dev şamandıra bariyerinin yanında 2 ceset bulunduğu bildirildi. Yetkililer, cesetlerin boğularak öldüğünü ve nehrin yukarısında sürüklendiklerini düşünüyor.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde Meksika ile sınırı oluşturan Rio Grande Nehri üzerine kurulu dev şamandıra bariyerinin yanında 2 ceset bulunduğu bildirildi.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı, nehrin Meksika tarafında bulunan ilk ceset için Meksikalı yetkililere haber verildiğini açıkladı.

Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü, Teksas'ın Eagle Pass kasabasının karşısında ikinci cesede ulaşıldığı, boğularak ölen iki kişinin kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Yetkililer, ilk bilgilere göre bu kişilerin nehrin yukarısında boğulmuş olabileceğini ve şamandıra bariyerine doğru sürüklendiklerini düşündüklerini anlattı.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Teksas Valisi Greg Abbott tarafından yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla nehrin üzerine kurulan şamandıra bariyerine yeniden eleştiride bulunuldu.

Açıklamada, "Ülkemizle ABD hükümeti arasındaki yakın işbirliğine ters yönde giden bu eyalet politikasının, göçmenlerin insan hakları ve kişisel güvenliklerine etkisinden endişemizi ifade ediyoruz." görüşü paylaşıldı.

Sınırdaki şamandıra bariyerine ilişkin tartışmalar

Teksas Valisi Greg Abbott'un, düzensiz göçmenlerin nehirden geçişlerini engellemek için geçen ay Rio Grande Nehri üzerine kurdurduğu yüzen dev şamandıra bariyeri, ülkede tartışmalara neden olmuştu.

Adalet Bakanlığı, nehrin akışına çevresel etkileri, halk sağlığını tehlikeye atması ve insanlık dışı olduğu gerekçesiyle Teksas yönetiminden şamandıra bariyerinin kaldırılmasını talep etmişti.

Vali Abbott da Biden yönetimini, düzensiz göçmenler için yeterince önlem almamakla eleştirerek Teksas'ın kendi sınırlarını koruma yetkisinin olduğunu savunmuştu.

Bakanlık da göçmenlik politikasını belirleme yetkisinin federal hükümette olduğunu vurgulayarak, sınırda Eagle Pass ile Piedras Negras arasında kurulan 305 metre uzunluğundaki dev şamandıra bariyerinin yasa dışı olduğu gerekçesiyle Teksas yönetimini mahkemeye vermişti.

Meksika hükümeti de bariyerin uluslararası sınır anlaşmalarını ihlal ettiği yönünde şikayette bulunmuştu.

Eagle Pass, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas sınırındaki geçiş noktalarının başında geliyor.

Bu yıl şu ana kadar 270 binden fazla düzensiz göçmenin bu bölgeden giriş yaptığı kaydediliyor.