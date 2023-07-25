NEW ABD, Mali'deki Wagner Grubu faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle 3 Malili yetkiliyi yaptırım kapsamına aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Mali'deki Wagner faaliyetlerinin konuşlandırılmasını ve genişletilmesini kolaylaştırmaları nedeniyle 3 Malili yetkiliye yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Bu adımın Malili yetkililerin Wagner'in ülkedeki kötü niyetli faaliyetlerine katkıda bulunduğunu gösteren kanıtlara dayanılarak atıldığına dikkati çekilen açıklamada, bugünkü yaptırımların Mali halkını değil belirlenen 3 kişinin eylemlerini hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin Mali'ye en büyük ikili kalkınma ve insani yardım bağışçısı olarak Mali halkını barış, refah ve demokrasi arayışlarında desteklemeye devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, Mali Savunma Bakanı Albay Sadio Camara'nın yanı sıra Mali Hava Kuvvetleri Komutanı Albay Alou Boi Diarra ve Mali Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yarbay Adama Bagayoko yaptırım listesine dahil edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, bugünkü eylemin, iki yıldır Wagner'in Mali'de sağlamlaşmasına yardımcı olan başlıca Malili yetkilileri açığa çıkardığını bildirdi.

Söz konusu yetkililerin kendi ülkelerinin kaynaklarının Wagner'in Ukrayna'daki operasyonları yararına sömürülmesinin yolunu açtığına işaret eden Nelson, yetkililerin halkı Wagner'in istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine ve insan hakları ihlallerine karşı savunmasız hale getirdiğini ifade etti.