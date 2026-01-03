ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro, Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacak

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında federal mahkemede iddianame hazırlandığını belirterek, yakında Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından iddianame hazırlandığını duyurdu.

Pondi, Maduro'nun uyuşturucu terörizmi, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli silah ve yıkıcı cihazlara sahip olma komploları ile suçlandığını bildirerek, "Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür eden Pondi, "Tüm ABD Adalet Bakanlığı adına, Amerikan halkı adına hesap sorma cesaretini gösteren Başkan Trump'a teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.