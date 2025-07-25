ABD, Macron'un Filistin Devletini Tanıma Kararını Reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararını reddettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor" dedi.

Macron'un kararının Hamas propagandasına hizmet ettiğini ve barış sürecini sekteye uğrattığını savunan Rubio, ayrıca kararı '7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin yüzüne atılmış bir tokat' olarak nitelendirdi.