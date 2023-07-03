ABD, Libya'nın petrol gelirlerinin şeffaf yönetimi için çalışmaları destekliyor

ABD'nin Libya'da petrol gelirlerinin şeffaf bir şekilde yönetilmesi için yapılan çalışmalara destek verdiği belirtildi. ABD Büyükelçisi Richard Norland, Libyalıların bu konuda karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, ülkedeki kurumların şeffaf bir mekanizma kurulması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

ABD'nin Libya'nın petrol gelirlerinin sevk ve idaresi için şeffaf bir mekanizma kurulmasına ilişkin ülkedeki kurumların yürüttüğü çalışmaları desteklediği belirtildi.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Libya'da petrol gelirlerinin dağılımının nasıl olacağının, ülkede çatışmalara sebep olan önemli meselelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Bu konuya ancak Libyalıların karar verebileceğine, hiçbir yabancı aktörün bu konuyu kontrol altına almaması gerektiğine her zaman inandıklarını ve ifade ettiklerini kaydeden Norland, "ABD, hala Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi, Ulusal Birlik Hükümeti ve diğerlerinin gelirlerin yönetimi için şeffaf ve hesap verebilir bir mekanizma kurulmasına ilişkin çalışmalarının sürdürülmesini desteklemeye devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Libya'da petrol gelirlerinin dağılımı

Libya'da petrol gelirlerinin adil dağılımı konusu, ülkenin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, petrol gelirleri üzerinde kontrolün sağlanmasıyla ilgili Ulusal Birlik Hükümetiyle anlaşmazlık yaşıyor.

TM tarafından atanan hükümet, 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, yargı yoluyla petrol ihracatını durdurmakla tehdit etmişti.

Norland ise 30 Haziran'daki açıklamasında, Libyalı siyasi aktörlere petrol sahalarının kapatılması yönündeki tehditlerden uzak durmaları çağrısında bulunmuş, bunun ülke ekonomisi için bir tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Norland'ın bu açıklaması Libya'da tartışmalara yol açmıştı. Libya Temsilciler Meclisi Enerji Komitesi Başkanı İsa El-Arıbi, bu açıklamayı, "iç işlerine bariz bir müdahale" şeklinde değerlendirmişti.

Birleşmiş Milletler de bölünen ekonomik kurumları birleştirmek ve petrol gelirlerinin adil dağılımı için bir plan oluşturmak amacıyla Libyalılar arasında ekonomik bir diyalog yürütüyor.