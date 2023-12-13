Üye Girişi
Haberler

ABD'li yetkili İsrail'in Hamas'a ait tünelleri su ile doldurmaya başladığını söyledi

Güncelleme:
Abone Ol

ABD'li yetkili, İsrail'in Hamas'ın yeraltı tünellerini test etmek amacıyla Gazze'de deniz suyuyla doldurmaya başladığını belirtti. İsrail, hala sistemin etkinliğini değerlendirme aşamasında ancak rehinelerin bulunduğuna inandıkları tünellerde dikkatli bir şekilde test edeceklerini vurguladı. İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın elinde bulunduğunu açıkladığı 135 rehine arasında ABD vatandaşlarının da olduğunu belirtti.

ABD'li yetkili, İsrail'in Gazze tünellerini deniz suyuyla doldurmaya başladığını söyledi

ABD'li yetkili İsrail'in Hamas'a ait tünelleri su ile doldurmaya başladığını söyledi

ABD'li bir yetkili günü CNN'e verdiği demeçte, İsrail'in ABD'ye, Hamas'ın yeraltı ağını daha büyük ölçekte bozma yeteneğini test etmek için Gazze'deki bazı tünelleri sınırlı şekilde deniz suyuyla doldurmaya başladığını söyledi.

Yetkili, İsraillilerin hala sistemin işe yarayıp yaramayacağından emin olmadıklarını ancak ABD'ye, cihazı yalnızca rehinelerin tutulduğuna inanmadıkları tünellerde test etme konusunda dikkatli olduklarına dair güvence verdiklerini söyledi.

İsrail Başbakanlığı, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu 135 rehinenin Hamas tarafından tutulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu bu ayın başlarında Gazze'de en az 500 tünel şaftını imha ettiğini ve Filistin bölgesi çevresine 800'den fazla tünel yerleştirdiğini söyledi.

?

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İsrail Gazze Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title