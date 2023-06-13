ABD'li Senatör, PGA Tour ve LIV Golf Birleşme Anlaşmasını İnceleyecek

ABD Senatosu Soruşturmalarla İlgili Daimi Alt Komite Başkanı Richard Blumenthal, golf organizasyonu PGA Tour'un Suudi Arabistan tarafından kurulan LIV Golf ile birleşme kararına ilişkin detayları öğrenmek için harekete geçti. Blumenthal, LIV Golf Yöneticisi Gregory Norman'a hitaben kaleme aldığı dilekçede, anlaşmayla ilgili detayları talep etti.

NEW ABD'li Senatör Richard Blumenthal, golf organizasyonu PGA Tour'un Suudi Arabistan tarafından kurulan LIV Golf ile birleşme kararına ilişkin detayları öğrenmek için harekete geçti.

ABD Senatosu Soruşturmalarla İlgili Daimi Alt Komite Başkanı Blumenthal, LIV Golf Yöneticisi Gregory Norman'a hitaben kaleme aldığı dilekçede, ünlü golf organizasyonları PGA Tour ve DP World Tour'un Suudi Arabistan tarafından kurulan LIV Golf ile birleşme anlaşmasına ilişkin detayları talep etti.

Blumenthal, anlaşmayla ilgili "çok az ayrıntının bilindiğini" belirterek, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunun (PIF) rolü ve PGA Tour'un LIV Golf ile ilgili "ani değişiminin" anlaşmayla ilgili "ciddi soru işaretleri uyandırdığını" belirtti.

PIF'in, Suudi Arabistan hükümeti ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la ilişkisine dikkati çeken Blumenthal, "PGA Tour'un, LIV Golf ile ilgili PIF'le anlaşması, Suudi hükümetinin bu anlaşmayı etkilemedeki rolü ve sevilen bir Amerikan kurumu üzerinde kontrolü devralan yabancı bir hükümet kuruluşunun ortaya koyduğu riskler hakkında endişeleri artırıyor." ifadesini kullandı.

Blumenthal, PIF'in spor yatırımlarını Suudi hükümetinin stratejik hedeflerini ilerletmek için kullanmayı planladığı açıklamasına işaret ederek, Suudi Arabistan'ın "spor organizasyonlarına para akıtarak insan hakları konusundaki kötü imajını hafızalardan silme (sportswashing) çabası içinde" olduğuna yönelik eleştirileri hatırlattı.

Senatör Blumenthal, bu kapsamda Norman'dan, Golf Tour ile LIV Golf arasındaki ilişki ve anlaşmayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri sağlamasını talep etti.

İki rakibin birleşme kararı

ABD'li golf organizasyonu PGA Tour, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kontrol edildiği öne sürülen Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunca desteklenen rakip LIV Golf ile geçen hafta birleşme kararı almıştı.

İki kuruluş, PGA Tour ve LIV Golf'ün ticari işletmeleri ve haklarını yeni ve adı henüz belirlenmemiş kar amacı güden bir şirkette birleştirecek anlaşma imzalamıştı.

Böylece iki büyük kuruluş arasındaki "tekelleşme iddiaları ve haksız muamele" suçlamalarıyla devam eden davalar ve rekabet sona ermiş olacak.

Karara, çok sayıda ABD'li milletvekili tepki göstermiş, Golf Tour'un "ani dönüşü" ve Suudi Arabistan'ın etkisi eleştirilmişti.