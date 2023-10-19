ABD'li Sayısı 32'ye Yükseldi, 11 ABD'li Hala Haber Alınamıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden ABD'li sayısının 32'ye yükseldiğini, 11 ABD'liden ise hala haber alınamadığı belirtti.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 13'üncü gününde devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, çatışmalarda hayatını kaybeden ABD'li sayısının yükseldiğini açıkladı. Miller, çatışmalarda hayatını kaybeden ABD'li sayısının 32'ye yükseldiğini açıklayarak, 11 ABD'liden ise hala haber alınamadığı belirtti.

Hamas tarafından kaç ABD'linin rehin tutulduğunu dair bilgi vermeyen Miller, ABD'lilerin serbest bırakılmasının birinci öncelik olmaya devam ettiğini söyleyerek, "Rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Biz bölgedeyken Bakan'ın (Antony Blinken) kendisi de bu konuya odaklanmıştı" dedi. - WASHINGTON