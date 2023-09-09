ABD'li Mağara Araştırmacısı İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

1) ABD'Lİ MAĞARA ARAŞTIRMACISI İÇİN DOKTORLARIN KARARI BEKLENİYOR

*DÜNYADA TAHLİYESİ EN ZOR MAĞARADAN BİRİ OLAN MORCA MAĞARASINDAN DİCKEY'İ ÇIKARTMAK İÇİN

8 ÜLKEDEN 192 KİŞİLİK EKİP, 24 SAAT ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR.

*MAĞARAYA 1040 METRE İLETİŞİM HATTI DÖŞENDİ

MERSİN'in Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'nde bulunan Morca Mağarası'nda 5 gündür sağlık kontrolü devam eden ABD'li 40 yaşındaki bilim insanı Mark Dickey, sağ salim çıkması için 8 ülkeden 192 kişilik ekip, 24 saat çalışmaya devam ediyor.

Morca Mağarası'nda 5 gün önce mide kanaması geçirdiği için yardım talebinde bulunan ABD'li bilim insanı Mark Dickey için çalışmalar devam ediyor. ABD, Bulgaristan, Arnavutluk, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Ukrayna'dan kurtarma ekiplerinin yanı sıra Türkiye'den Afad, UMKE, jandarma ve acil sağlık görevlilerinden oluşan 192 kişilik ekip dev organizasyonda görev alıyor. AFAD koordinasyondaki ekipler; arama, kurtarma, tedavi hizmetleri ve lojistik konularında çalışmalarını sürdürüyor. ABD'li bilim insanının çıkarılması için 2 plan üzerinde duruluyor. Bunlardan biri; Mark Dickey'in sağlığına kavuşarak kendi imkanı ile çıkması, diğeri ise mağara içerisinde stratejik noktalara her biri 7 kişiden oluşan ekiplerin yardımı ile çıkarılması. Bunun için mağara içerisinde hem halat döşeme, hem de dar noktaların genişletmesi çalışmaları sürüyor.

Kurtarma organizasyonunu yöneten AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Recep Şalcı, ABD'li bilim insanının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, sağlık kontrollerinin sürdüğünü ve tahliyenin doktorların vereceği karar bağlı olarak uygulanacağını söyledi. AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Şalcı, "Şu an kurtarma faaliyetlerinde 5'inci gün. Mağara 1276 metre ama hastamız şu anda 1040 metrede duruyor. Doktorlar müdahale ediyor. Mide kanaması geçirdiği için doğal olarak kan kaybetti. Kan takviyesi ve serumla durumunu stabil bir hale getirmek ve planımız ondan sonra da tahliyesini başlatmak. Doktorlarımızı tıbbi müdahaleyi yaparken bizde öncelikle 1040 metreye iletişim döşedik. Orası ile bir telefon bağlantısı kurduk. Bu mağara dünyada tahliyesi en zor mağaradan bir tanesidir. Aynı zamanda kazazedenin tahliyesi sırasında gerekli sistemlerin oluşturulması, dar olan yerlerin genişletilmesi için patlatılma yapıldı. Bunu da sadece Türkiye olarak yapmıyoruz. AFAD'ın koordinasyonunda Avrupa Mağara Kurtarma Federasyonu ile ortak çalışıyoruz. Şu anda 8 ülkeden 192 mağara arama kurtarma personeli ile bu kurtarmayı gerçekleştiriyoruz. Bu kurtarma, dünyadaki en zor kurtarmalardan bir tanesi ve uzun bir süre olacak. Doktorlar onay verdikten sonra tahliye başlayacak. Umuyoruz ki 5-6 gün içerisinde hastamızı yukarıya çıkartıp, güvenli bir şekilde hastaneye sevk ederiz. Bu sadece bir kurtarma operasyonu ile birlikte 2100 metrede bir ana kamp organizasyonu olarak geniş kapsamlı bir organizasyondur. AFAD olarak, devlet olarak bunun organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki bu operasyon sağ salim tamamlanır ve ailesine kavuştururuz" dedi.