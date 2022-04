ABD'li film yıldızı Will Smith,10 yıl boyunca Oscar'a katılmaktan men edildi

Oscar Ödül Töreni'nin organizatörü Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu, dün, Will Smith'in ödül töreninden 10 yıl boyunca men edildiğini duyurdu.

Akademi Yönetim Kurulu basın açıklamasında, ABD'li film yıldızı ve şarkıcı Will Smith'in 94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde sunucu ve aktör Chris Rock'a tokat atmasının töreni gölgelediğini ve Smith'in davranışını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.Smith'in eşi Jada Smith, saç dökülmesine neden olan saçkıran rahatsızlığı nedeniyle kafasını tamamen traşlamış, sunucu Chris Rock ise Smith'in eşinin tıraşlı kafası hakkında şaka yapınca Will Smith sahneye çıkarak Rock'a tokat atmıştı.

