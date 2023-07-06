ABD'li enerji şirketine ait petrol tankerine İran'dan el koyma kararı

İran, Basra Körfezi'nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı gerekçesiyle ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Richmond Voyager" adlı Bahamalar bandıralı petrol tankeri hakkında el koyma kararı çıkardığını belirtti.

İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu tarafından yapılan açıklamada, el koyma kararı alınan geminin, 4 Temmuz'da Basra Körfezi'nde bir İran gemisiyle çarpıştığı ve kazada 7 kişilik mürettebattan 5'inin ağır yaralandığı aktarıldı.

Çarpışma sonrasında ağır hasar alan İran gemisinin sahibinin, Hürmüzgan adli makamlarına başvurarak olaya karışan tankere derhal el konulmasını talep etmesi üzerine mahkemenin, "Richmond Voyager" adlı Bahamalar bandıralı petrol tankeri hakkında el koyma kararı çıkardığı ifade edildi.

İran donanması tarafından Basra Körfezi'nde tespit edilen tankerin uyarıları dikkate almayarak Umman kara sularına kaçtığı ve bu durumun Umman'a bildirildiği kaydedildi.

İran, 27 Nisan'da da Marshall Adaları bandıralı "Advantage Sweet" adlı bir petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koymuştu. İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankere bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı kararıyla "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" el konulduğu belirtilmişti.

İran ayrıca 3 Mayıs'ta da "Niovi" adlı Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı yakınlarında "şikayet" üzerine adli makamların emriyle el konulduğunu duyurmuştu.

ABD güçleri, dün İran donanmasının Umman Körfezi yakınlarında biri "Richmond Voyager" olmak üzere iki petrol tankerine, ele geçirmek amacıyla ateş açtığını ve girişimin engellendiğini açıklamıştı.