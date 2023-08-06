ABD'li ekip Güney Kore'deki İzci Jamboreesi'ni terk etti

Güney Kore'nin Saemangeum kentinde düzenlenen 25. Dünya İzci Jamboreesi'nde aşırı sıcaklar nedeniyle İngiliz, Singapurlu ve ABD'li ekipler etkinliği terk etti. ABD ekibi, başkent Seul'e dönerek Amerikan üssünde konaklayacak.

Güney Kore'nin Saemangeum kentinde düzenlenen 25. Dünya İzci Jamboreesi'ni İngiliz ve Singapurlu ekibin ardından yaklaşık 800 kişiden oluşan ABD'li ekip de aşırı sıcaklar nedeniyle terk etti.

Yonhap'ın haberine göre, Saemangeum'da düzenlenen Jamboree'ye aşırı sıcakların olumsuz etkileri sürüyor.

Yaklaşık 800 kişiden oluşan ABD ekibi, etkinliği yarıda bırakarak başkent Seul'ün 60 kilometre güneyinde bulunan Pyeongtaek'deki Amerikan üssüne gitti.

Ekip, burada cumaya kadar konaklayacak, ardından ABD'ye dönecek.

Öte yandan etkinlik kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan konser de aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi.

Daha önce 25. Dünya İzci Jamboreesi'nden İngiltere ve Singapur ekipleri, aşırı sıcaklar nedeniyle ayrılmıştı.

Saemangeum kentinde 2 Ağustos'ta başlayan 25. Dünya İzci Jamboreesi'ne 158 ülkeden 43 bin izci katılmıştı.

Sıcak çarpması, sıcakta bozulan yiyecekler, bölgedeki seller sonucu tıkanan duş ve tuvaletler sebebiyle onlarca katılımcının hasta olmasının yanı sıra etkinlikteki sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasının ardından bazı kişiler, organizasyonun iptalini talep etmişti.