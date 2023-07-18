ABD'li asker kendi iradesiyle Kuzey Kore'ye geçti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Güney Kore'den Kuzey Kore'ye geçerek gözaltına alınan ABD'li asker hakkında yaptığı açıklamada, "Kasten, kendi iradesiyle sınırı geçtiği açık." dedi.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye geçerek gözaltına alınan ABD'li asker hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı'nın Savunma Bakanlığı ile temas halinde olduğunu belirterek, askerin "bilerek ve izinsiz olarak" Kuzey Kore'ye geçtiğini aktardı. Miller, konuyla ilgili Kuzey Kore ile temaslarının olmadığını sadece Güney Kore ile temas halinde olduklarının ifade etti.

ABD'li askerin Kuzey Kore'ye sığınıp sığınmadığı sorusuna cevap veren Miller, "Az önce söylediğim gibi, tek söyleyeceğim şey onun kasten, kendi iradesiyle sınırı geçtiği açık" ifadelerini kullanarak, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Birçok haber kaynağında adının Travis King olduğu belirtilen askerin, disiplin sorunları nedeniyle ABD'ye geri nakledilme sürecinde olduğu ve sınırı sivil olarak geçtiği aktarıldı. - WASHINGTON