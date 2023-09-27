ABD'li asker Güney Kore'den izinsiz olarak Kuzey Kore'ye geçti

Güney Kore'den izinsiz olarak Kuzey Kore'ye geçen ABD'li asker Travis King, Çin'e sınır dışı edilerek ABD'li yetkililere teslim edildi.

Güney Kore'den koşarak sınırı geçen Amerikan askeri Travis King, Kuzey Kore tarafından Çin'e sınır dışı edildi. ABD basınında yapılan açıklamada, King'in Çin'deki ABD'li yetkililere teslim edildiği belirtildi. Güney Kore'deki ABD birliğinde görev yapan 23 yaşındaki Travis King, 18 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan iki ülke arasındaki askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesini kapsayan bir tur sırasında koşarak Kuzey Kore'ye geçmişti. Kuzey Kore, önce bilgilerinin olmadığını savunmuş ancak 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada King'in gözaltına alındığını doğrulamıştı. Öte yandan, King'in Kuzey Kore'ye geçmeden önce Güney

Kore'de hakim karşısına çıktığı ortaya çıkmıştı. King, Güney Kore'de kamu malına zarar vermek ve bir gece kulübünde bir kişiye şiddet uygulamak suçlamasıyla yargılanmıştı. Güney Kore'de iki ay hapis yattıktan sonra 10 Temmuz'da serbest kalan King'in Kuzey Kore'ye tam olarak neden geçtiği belirsizliğini hala koruyor. - PYONGYANG