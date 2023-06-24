ABD, Kuzey Kore'nin silah programlarına son vermesi için Çin'e çağrı yapmaya devam edecek

ABD, Kuzey Kore'nin yasa dışı silah geliştirme programlarına son vermesi için Çin'e, Pyongyang üzerindeki etkisini kullanması amacıyla çağrı yapmaya devam edecek. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' yakıştırması yaptığı için özür dilemediği sürece Çin'in Kuzey Kore konusunda işbirliğini durduracağı yönündeki uyarısını değerlendirdi.

ABD, Kuzey Kore'nin yasa dışı silah geliştirme programlarına son vermesi için Çin'e, Pyongyang üzerindeki etkisini kullanması amacıyla çağrı yapmaya devam edecek.

Yonhap'ın haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e "diktatör" yakıştırması yaptığı için özür dilemediği sürece Çin'in Kuzey Kore konusunda işbirliğini durduracağı yönündeki uyarısını değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin silah geliştirme programlarına devam etmesinin ileride Çin'in kendi çıkarlarına zarar vereceğini belirten Kirby, "Pekin'in Pyongyang'ın üzerinde etkisinin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle etkisini kullanması için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

Kirby, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine cevap verebilmek için Çin dahil tüm ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini savunarak, Kuzey'in balistik füze programlarının çok çabuk geliştiğini belirtti.

Biden'dan Şi'ye "diktatör" iması

California'da düzenlenen kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin şubatta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürmüştü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuşmuştu.

Çin ise Biden'ın Şi'ye yönelik "diktatör" imasını "saçma ve sorumsuzca" olarak değerlendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözleriyle ilgili, yorumların "gerçeklere tamamen aykırı olduğunu ve diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal etmenin yanı sıra Çin'in siyasi itibarını ciddi şekilde bozduğunu" söylemişti.