ABD, Kosova polisine yönelik saldırıları kınadı

NEW ABD, 24 Eylül'de Kosova polisine yönelik koordineli şiddet içeren saldırıları güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, 24 Eylül'de Banjska Manastırı yakınında Kosova polisine yönelik koordineli şiddet içeren saldırıları güçlü bir şekilde kınamakta ve görev sırasında öldürülen Kosova polis çavuşunun ailesine derin başsağlığı dileklerini iletmektedir." ifadelerine yer verdi.

Bu suçun faillerinin şeffaf bir soruşturma süreciyle hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Blinken, Sırbistan ve Kosova yönetimlerini, "gerilimi daha da artırabilecek her türlü eylem veya söylemden kaçınmaya" çağırdı.

Blinken, "Kosova polisi, Kosova Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğünü uygulama konusunda tam sorumluluğa sahiptir. ABD, acil durumlarda ve kriz durumlarında ilk müdahaleci olarak Kosova polisinin rolünü tanımakta ve saygı duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, taraflara yaptığı diyalog çağrısında, ABD'nin, Kosova polisinin, Kosova'daki Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu ve NATO Kosova Gücü ile "özellikle olay yerindeki sivillerin güvenliğinin sağlanması konusunda" yakın koordinasyonunu takdir ettiğinin altını çizdi.

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların, dün sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polis ölmüş, bir polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Banjska'da bulunan Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, AB, Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.