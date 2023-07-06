ABD Kongresi Üyeleri Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki NATO Deniz Engelleme Harekat Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti

ABD Kongresi üyelerinden oluşan bir heyetin, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki NATO Deniz Engelleme Harekat Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi. Heyet, merkezin faaliyetleri hakkında bilgilendirildi ve ABD'nin kullanımına açılan üslerin önemi vurgulandı.

ABD Kongresi üyelerinden oluşan bir heyetin, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki NATO Deniz Engelleme Harekat Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi George Tsunis'in de eşlik ettiği heyetin, Koramiral Frangiskos Leluda tarafından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ziyaret sırasında merkezin faaliyetleri hakkında heyetin bilgilendirildiği aktarılarak ABD'nin kullanımına açılan Volos, Larissa, Dedeağaç ve Suda Üssü'nün önemine işaret edildi.

Genelkurmay Başkanlığı Strateji, Politika, Savunma ve Planlama Şubesi Başkanı Apostolos Miçopulos'un da heyeti, savunma politikaları ile jeopolitik gelişmeler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.