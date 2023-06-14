ABD Kongre Üyeleri, Güney Afrika'yı Rusya'ya Verdiği Destekten Ötürü Cezalandırılması İçin Çağrı Yaptı

ABD Kongre üyeleri, Rusya'ya verdiği destekten ötürü Güney Afrika Cumhuriyeti'ni cezalandırılması için çağrı yaptı. Mektupta, Rusya'ya desteğini sürdürmesi halinde Güney Afrika'nın ABD'nin bazı ülkelere gümrüksüz ticaret yapma izni verdiği Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'yla (AGOA) tanınan haklarının tehlikeye düşeceği belirtildi.

ABD'de iki siyasi partinin üyelerinden oluşan bir grup milletvekili, ABD yönetiminin, Rusya'ya verdiği destekten ötürü Güney Afrika Cumhuriyeti'ni cezalandırmasını istedi.

The New York Times'ın haberine göre, Kongre üyelerince yazılan mektupta Biden yönetiminin, Rusya'ya silah ve mühimmat sattığına ilişkin güçlü delillerin bulunduğu Güney Afrika'ya karşı ticari yaptırım uygulaması istendi.

Mektupta, Rusya'ya desteğini sürdürmesi halinde Güney Afrika'nın ABD'nin bazı ülkelere gümrüksüz ticaret yapma izni verdiği Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'yla (AGOA) tanınan haklarının tehlikeye düşeceği belirtildi.

Milletvekilleri, bu yıl Güney Afrika'da yapılması planlanan AGOA Forumu'nun da başka bir ülkeye taşınmasını istedi.

Güney Afrika'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsız olduğuna ilişkin resmi söylemine rağmen bir Rus kargo gemisinin Güney Afrika'ya demirlediği ve istihbaratın bu gemiye silah ve mühimmat yüklendiğine ilişkin bir izleniminin olduğu aktarılan mektupta ayrıca, Rusya ve Çin'in bu yıl Güney Afrika'da ortak tatbikat yaptığı da hatırlatıldı.

ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Reuben Brigety, 11 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Aralık 2022'de, Cape Town yakınlarındaki Simon's Town deniz üssüne yanaşan "Lady R" isimli Rus ticaret gemisi aracılığıyla Rusya'ya silah ve mühimmat sattığını tespit ettiklerini öne sürmüştü.

Bunun üzerine Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Brigety, buradaki görüşmede "çizgiyi aştığını" kabul edip Güney Afrika hükümetinden ve halkından özür dilemişti.

Güney Afrika halihazırda BRICS ve G-20'ye üye olan tek Afrika ülkesi olma özelliği taşıyor.

Ülkenin hem Batılı ülkelerle hem de Rusya ile köklü ilişkileri bulunuyor.