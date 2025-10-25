Haberler

ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanına Yaptırım Uyguladı

ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanına Yaptırım Uyguladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eşi ve oğlu ile İçişleri Bakanı Armando Benedetti'yi yaptırım listesine ekledi. Açıklamada, Petro'nun başkanlık döneminde uyuşturucu üretiminin arttığı belirtildi.

ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eşi ve oğlu ile İçişleri Bakanı Armando Benedetti'yi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de konuya ilişkin açıklamasında, "Gustavo Petro başkanlık görevine geldiğinden beri, Kolombiya'da kokain üretimi rekor seviyelere ulaşarak ABD'yi istila etti ve Amerikalıları zehirledi. Başkan Petro, uyuşturucu kartellerinin gelişmesine izin verdi ve bu faaliyeti durdurmayı reddetti. Başkan Trump ülkemizi korumak ve uyuşturucu kaçakçılığını tolere etmeyeceğimizi açıkça belirtmek için güçlü önlemler alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.