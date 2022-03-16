ABD Kiev Büyükelçiliği: Rus birlikleri, ekmek kuyruğundaki 10 kişiyi öldürdü - Haberler

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ABD Kiev Büyükelçiliği: Rus birlikleri, ekmek kuyruğundaki 10 kişiyi öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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ABD Kiev Büyükelçiliği: Rus birlikleri, ekmek kuyruğundaki 10 kişiyi öldürdü

ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan büyükelçiliği, Rus birliklerinin Çernihiv'deki bombardımanı sonucu ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan büyükelçiliği, Rus birliklerinin Çernihiv'deki bombardımanı sonucu ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Bugün Rus kuvvetleri Çernihiv'de ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişiyi öldürdü. Bu tür korkunç saldırılar durdurulmalı. Ukrayna'daki herhangi bir vahşet suçu için hesap verebilirliği sağlamak için mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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