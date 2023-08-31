ABD Katolik Kilisesi Kardinali Theodore McCarrick'in cinsel istismar davası düşürüldü

Eski ABD Katolik Kilisesi Kardinali Theodore McCarrick hakkındaki cinsel istismar davası, savcıların ve savunma avukatlarının demans olduğu yönünde fikir birliğine varması üzerine düşürüldü. McCarrick'in akıl sağlığının yerinde olmadığı ve kendini savunamayacak durumda olduğu belirtildi.

NEW Eski ABD Katolik Kilisesi Kardinali Theodore McCarrick hakkındaki cinsel istismar davası, hem savcıların hem de savunma avukatlarının demans olduğu yönünde fikir birliğine varması üzerine düşürüldü.

Yargıç Paul McCallum, Massachusetts'teki Dedham Bölge Mahkemesinde görülen duruşmaya çevrim içi bağlantıyla katılan 93 yaşındaki McCarrick hakkındaki davayı, "kendini savunamayacak durumda olması" nedeniyle reddettiğini belirtti.

McCallum, davayı, savcıların ve savunma avukatlarının, McCarrick'in demans olduğu yönünde söz birliği yapması üzerine düşürdü.

Missouri'deki evinden duruşmaya bağlanan eski kardinalin, konuşmakta ve oturmakta zorluk çektiği ve akıl sağlığının kendisine yöneltilen soruları cevaplayamayacak durumda olduğu gözlendi.

Tenis antrenörü James Grein tarafından tacizle suçlanan McCarrick, ABD'de cinsel taciz davasıyla yargılanan ilk kardinal oldu.

Erkek mağdur Grein, medyaya yaptığı açıklamada, McCarrick için "İnsanın cezasından kurtulabilir ama nihai kararı yaratıcısı verecek." ifadesini kullanarak mahkemenin kararını eleştirdi.

McCarrick'in avukatları şubat ayında, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldıkları rapora göre kardinalin demans ve muhtemelen Alzheimer hastalığı olduğunu belirtmiş ve mahkemeden davanın reddedilmesini talep etmişti.

McCarrick'e, Dedham Bölge Mahkemesinde 2021'de açılan davanın dilekçesinde, 1974'te 14 yaşındaki bir çocuğa 3 kez cinsel istismarda bulunma suçlaması yöneltilmişti.

ABD Katolik Kilisesinin en meşhur liderlerinden olan McCarrick daha önce de New Jersey'deki bir Katolik kilisesinde öğretmen olarak çalışmış olan John Bellocchio tarafından, 1990'larda "14 yaşındayken kendisine tacizde bulunmakla" suçlanmıştı.

Vatikan tarafından görevden alınmıştı

Papazlık görevine 1958'de başlayan McCarrick, 2000'de Washington D.C'de başpiskoposluk, 2001'de de papalığın bir alt pozisyonu başpapazlık unvanı olan kardinal makamına yükseltilmişti.

McCarrick'in, 2018'de kamuoyunda tartışılmaya başlanan kiliselerdeki çocuklara cinsel istismar iddialarında adının sıklıkla geçmesi üzerine 16 Şubat 2019'da Vatikan tarafından bütün dini görev ve unvanlarından menedildiği açıklanmıştı.

McCarrick ayrıca, Wisconsin eyaletinde 18 Eylül'de görülecek mahkemede başka bir mağdurun cinsel taciz iddiası kapsamında yargılanacak.