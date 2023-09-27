ABD, Karabağ'daki Patlama ve Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

ABD, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde meydana gelen patlama ve yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, olayda hayatını kaybedenlere ve acıyı hissedenlere en derin taziyelerini iletti.

ABD, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "Karabağ'daki bir benzin deposunda meydana gelen patlamada 68 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı haberi bizi derinden üzdü. Karabağ'da yaşayanlara ve tüm bu acıyı hissedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Karabağ'a insani yardımın devam etmesi çağrısında bulunan Watson, buradan ayrılan Ermeniler için de insani yardım yapacaklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 68 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmiş, patlamanın nedeni ise belirlenememişti.