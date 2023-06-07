ABD, Kanada'daki orman yangınlarına yardım için 600'den fazla itfaiye personeli ve uçak gönderdi

ABD, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini de duman altında bırakan, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele için bu ülkeye 600'den fazla itfaiye personeli ve yangın söndürme uçakları gönderdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Kanada'nın yangınlarla mücadelesine yardımcı olmak için gönderilen ekipler hakkında bilgi verdi.

NEW ABD, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini de duman altında bırakan, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele için bu ülkeye 600'den fazla itfaiye personeli ve yangın söndürme uçakları gönderdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın ABD'ye ulaşması nedeniyle hava kalitesinin kötüleşmesiyle ilgili Jean-Pierre, vatandaşları yerel yönetimlerin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın Kanada hükümetiyle temas halinde olduğunu belirterek, Kanada'nın yangınlarla mücadelesine yardımcı olmak için 600'den fazla itfaiye personeli ve destek ekibinin yanı sıra yangın söndürme uçakları gönderdiklerini bildirdi.

Kahovka

ABD'li golf organizasyonu PGA Tour'un Suudi Arabistan tarafından kurulan LIV Golf ile birleşme kararına ilişkin sorulara Jean-Pierre, bunun "özel bir anlaşma" olduğunu söyleyerek yorum yapmayı reddetti.

Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili ise gelişmeleri değerlendirmeye devam ettiklerini belirten Jean-Pierre, Ukraynalılarla temas halinde olduklarını aktardı.

Jean-Pierre, bazı eyalet yöneticilerinin, düzensiz göçmenleri Demokrat yöneticilerin olduğu eyaletlere göndermesiyle ilgili ise bunun "tehlikeli ve kabul edilemez" olduğunu söyledi. Sözcü, Biden'ın göçmen politikalarının işe yaradığını savundu.