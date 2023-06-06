ABD, Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili Ukrayna ile iletişim halinde

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna'da Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili bilgi toplamak için Ukraynalılarla iletişim halinde olduklarını ancak kesin bir şey söyleyemeyeceklerini bildirdi.

NEW ABD, Ukrayna'da Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili bilgi toplamak için Ukraynalılarla iletişim halinde olduklarını ancak şu aşamada ne olduğuna ilişkin kesin bir şey söyleyemeyeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili Kirby, çok sayıda Ukraynalının tahliye edilmesine neden olan yıkımın etkilerini yakından takip ettiklerini bildirdi ve yıkım nedeniyle çok sayıda Ukraynalının da hayatını kaybetmiş olabileceğine işaret etti.

Kirby, Rusya'nın "gayrimeşru şekilde ele geçirerek" kontrol ettiği barajdaki patlamadan Rusya'nın sorumlu olduğuna dair iddiaları değerlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

John Kirby, "Daha fazla bilgi toplamak için Ukraynalılarla birlikte çalışıyoruz. Ancak bu noktada ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz." şeklinde konuştu.

Barajın yıkılmasının Ukrayna halkına ve bölgeye vereceği zararın çok büyük olacağı değerlendirmesinde bulunan Kirby, Ukrayna'nın enerji güvenliği ve kanal sistemine olabilecek olumsuz etkilerine de işaret etti.

Kirby, Ukrayna'ya nasıl yardım edebilecekleri konusunda ülke yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirtti ve Ukrayna'ya askeri, insani ve ekonomik yardımların devam edeceğini vurguladı.

Ülkelerin sivil altyapılarının kasıtlı olarak yok edilmesinin Rusların da imzaladığı Cenevre Sözleşmesi'nin Ek Protokolünce izin verilmediğine dikkati çeken Kirby, "Henüz bir karara varmadık, hala Ukraynalılarla konuşuyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Kuzey Akım'a saldırı planı iddiası

Kirby, Washington Post gazetesinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), bir yıl önce, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinden oluşan 6 kişilik bir ekibin Kuzey Akım boru hattına saldırı planladığına dair istihbarat elde ettiğiyle ilgili soruya, istihbarat konularıyla ilgili konuşmayacağı yanıtını verdi.

Kuzey Akım'a yönelik sabotajlarla ilgili Almanya, İsveç ve Danimarka'nın soruşturmalarının devam ettiğine işaret eden Kirby, soruşturmalar neticelenmeden yorum yapmak istemediğini belirtti.

Kirby, Ukraynalıların Rusya topraklarına saldırı yapmalarını desteklemediklerini yineledi.

Blinken'ın Çin ziyareti

Kirby'e ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın ertelenen Pekin ziyaretini gerçekleştireceğine ilişkin haberler de soruldu.

Çin ile iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini tekrarlayan Kirby, bu kapsamda bu hafta Çin'i ziyaret eden üst düzey iki ABD'li diplomatın Çinli yetkililerle "iyi ve faydalı" görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kirby, yakın gelecekte Çin'e yapılacak ziyaretlerle ilgili bilgi paylaşacaklarını düşündüğünü söyledi.