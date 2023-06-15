ABD, Japonya ve Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınadı

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde iki balistik füze denemesini kınadı. Üç ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ortak açıklama yayımlayarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı. Kuzey Kore'nin diplomasiyi tercih etmesi gerektiği belirtildi.

NEW ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde iki balistik füze denemesini kınadı.

ABD, Japonya ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanları, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesiyle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının kınandığı açıklamada, "Bu fırlatmalar, birden fazla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının açık ihlalidir ve Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarının, bölge, uluslararası barış ve güvenlik ile küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için oluşturduğu tehdidi göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin füze fırlatmaları için gerekli teknoloji ve malzemeleri edinmesini yasaklamayı hedefleyen BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması gerektiği vurgulandı.

ABD'nin, Japonya ve Güney Kore'ye yönelik güvenlik taahhütlerinin altı çizilen açıklamada, üç ülkenin ulusal güvenlik danışmanlarının bugün Tokyo'da bir araya gelerek üçlü ittifakın güçlendirilmesini görüştükleri hatırlatıldı.

Açıklamada, üç ülke arasındaki işbirliğinin bu gibi provokasyonlarla sarsılmayacağı belirtilerek, Kuzey Kore'nin diplomasiyi tercih etmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi

Japonya ve Güney Kore bugün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde iki balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

Füzelerin, yerel saatle 19.25 ve 19.37 arasında Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden fırlatıldığı kaydedilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı, balistik füzelerin, Hegurajima Adası'nın kuzeybatısına ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içine düştüğünü duyurmuştu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeler sonrası bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarına yönelik hasar saptanmadığını söylemişti.

Denemelerin, Güney Kore ve ABD'nin, müttefikliklerinin 70. yıl dönümünde düzenlediği gerçek mühimmat kullanılan kapsamlı ortak askeri tatbikat sonrası yapılması dikkati çekti.

Kuzey Kore sınırının 25 kilometre güneyindeki tatbikatta, Güney Kore ve ABD'den 600'ü aşkın askeri araç yer aldı. Tatbikatı, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yerinde izledi.