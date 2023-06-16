ABD, Japonya ve Filipinler Savunma İşbirliği Konusunda Anlaştı

ABD, Japonya ve Filipinler Ulusal Güvenlik danışmanları, ilk üçlü görüşmede, savunma işbirliğini desteklemek için anlaştı. Üçlü, gerçekleştirdikleri ilk toplantının ardından yaptıkları ortak basın açıklamasında, savunma işbirliğini geliştirme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

ABD, Japonya ve Filipinler Ulusal Güvenlik danışmanları, ilk üçlü görüşmede, savunma işbirliğini desteklemek için anlaştı.

BNN Bloomberg'in haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo ve Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, Tokyo'da bir araya geldi.

Sullivan, Akiba ve Ano, Hint-Pasifik'teki çok taraflı ortak deniz tatbikatları da dahil ortak denizcilik faaliyetlerini görüştü.

Üçlü, gerçekleştirdikleri ilk toplantının ardından yaptıkları ortak basın açıklamasında, savunma işbirliğini geliştirme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi ve Kuzey Kore gibi güvenlik sorunlarını tartışan danışmanlar, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini yineledi.

ABD, Japonya ve Filipinler, 1-7 Haziran tarihlerinde, Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan Bataan bölgesi açıklarında, sahil güvenlik birlikleriyle ortak tatbikat yapmıştı.