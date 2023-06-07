ABD, İsveçli uyuşturucu kaçakçısının yakalanmasına yardımcı olanlara 5 milyon dolar ödül verecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası suçlara karışan İsveç uyruklu Maximilian Rivkin'in yakalanmasına yardımcı olacaklara 5 milyon dolara kadar para ödülü vereceğini açıkladı. Rivkin'in uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, cinayet komplosu ve diğer şiddet içeren eylemlere karıştığı belirtiliyor.

NEW ABD, uyuşturucu kaçakçılığı gibi uluslararası suçlara karışan İsveç uyruklu Maximilian Rivkin'in yakalanmasına yardımcı olacaklara 5 milyon dolara kadar para ödülü verecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu Maximilian Rivkin'in uluslararası organize suça katılmak için komplo kurmaktan veya katılmaya teşebbüs etmekten yakalanmasına veya mahkum edilmesine yardımcı olacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül teklifini duyuruyor." ifadelerine yer verildi.

Rivkin'in, dünya çapındaki suçlular tarafından kullanılan şifreli bir iletişim hizmetinin yöneticisi olduğu, platform üzerinden yaptığı yazışmaların, "uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, cinayet komplosu ve diğer şiddet içeren eylemlere karıştığını" gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu ortak ödül teklifi, ABD'nin uluslararası suç faaliyetlerini küresel olarak bozma ve caydırma ve sentetik uyuşturucu tehditlerini ele almak için küresel bir koalisyon kurma çabalarını güçlendiriyor." denildi.

Ödül kararının Rivkin'i uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayan İsveç Polis Kurumu ile ortak alındığı, İsveç vatandaşının ayrıca ABD federal büyük jürisi tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamayı içeren "uluslararası şantaj komplosuyla suçlandığı" bilgisi paylaşıldı.

Rivkin'le ilgili bilgi paylaşmak isteyenlerin Federal Soruşturma Bürosu ile (FBI) iletişime geçmeleri veya İsveç Polis Kurumuna e-posta yoluyla ulaşmaları istendi.