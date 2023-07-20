ABD, İsveç'in Irak Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınadı

ABD, Irak'taki İsveç Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak yabancı misyonların şiddetin hedefi olmaması gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, saldırının yasa dışı bir şiddet eylemi olduğunu vurguladı ve Irak hükümetini diplomatik misyonları korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

NEW ABD, İsveç'in Irak Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak yabancı misyonların "şiddetin hedefi olmaması" gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, 20 Temmuz'un erken saatlerinde Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor. Barışçıl toplanma özgürlüğü demokrasinin temel bir özelliğidir ancak dün gece meydana gelenler yasa dışı bir şiddet eylemiydi." ifadesini kullandı.

Miller, Irak güvenlik güçlerinin, protestocuların ikinci kez İsveç Büyükelçiliği yerleşkesine girerek zarar vermesini engellemek için harekete geçmemesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İsveçli yetkililerle temas halinde olduklarını belirten Miller, "Yabancı misyonlar şiddetin hedefi olmamalıdır. Irak hükümetini, uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde, Irak'taki tüm diplomatik misyonları herhangi bir müdahaleye veya zarara karşı korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kaydetti.

Sabah erken saatlerde Irak'ın başkenti Bağdat'taki misyon binası önünde toplanan yüzlerce göstericinin, İsveç'te planlanan Kur'an yakma eylemi nedeniyle İsveç Büyükelçiliğini ateşe verdiği bildirilmişti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki büyükelçilik çalışanlarının "güvende" olduğu bilgisini paylaşmıştı.